Scandalul in care este implicata Meghan Markle din cauza tatalui ei pare a nu avea sfarsit. Recent, cea care ii ia apararea Ducesei de Sussex este sotia lui John Legend, Chrissy Teigen. Chrissy Teigen Intr-o postare pe Twitter, Chrissy a lansat un atac dur la adresa lui Thomas Markle, despre care spune ca nu este intreg la minte. Mai mult decat atat, sotia lui John Legend ii recomanda tatalui lui Meghan Markle sa isi lase fiica in pace. „Acest om… este un om ne nimic. Ce este in neregula cu el? Lasa-ti fiica sa fie fericita, te rog. Este jenant ce faci“, a fost mesajul lui Chrissy Teigen, care…