Meghan Markle a vorbit despre viața în izolare alături de Prințul Harry și de fiul lor In timpul unui interviu oferit recent, Ducesa de Sussex (39 de ani) a vorbit despre noua ei viața in Statele Unite ale Americii alaturi de Prințul Harry (36 de ani) și de fiul lor Archie (1 an). Meghan Markle a vorbit despre viața in izolare alaturi de Prințul Harry și de fiul lor „Pentru mine a fost minunat sa petrec timp alaturi de soțul meu și sa ne privim impreuna fiul crescand. Acolo a fost indreptata atenția noastra”, a declarat fosta actrița. Fiul cuplului a facut parte din mai multe campanii umanitare pe care perechea le susține. Mai mult decat atat, in luna septembrie a anului trecut,… Citeste articolul mai departe pe unica.ro…

