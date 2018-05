Eleganța și simplitatea au fost notele care au definit aparițiile lui Meghan Markle in ziua nunții. Daca rochia de mireasa a fost extrem de simpla, rochia pe care a purtat-o la recepția organizata dupa nunta a pastrat tonul, chiar daca a avut mai multa piele la vedere. Printul Harry si Meghan Markle au ajuns […] The post Meghan Markle a impresionat și cu rochia pe care a purtat-o la recepția care a avut loc dupa nunta appeared first on Cancan.ro .