- Printul Harry si sotia lui, Meghan, vor fi audiati in cadrul unui proces civil intentat in Statele Unite de sora vitrega a ducesei de Sussex. Cei doi au fost dați in judecata pentru „defaimare si informatii false”, informeaza miercuri BBC, citat de digi24.ro .

- Fundatia Archewell, lansata de Printul Harry si sotia sa Meghan, tocmai a publicat primul sau raport pentru anii 2020 pana in 2022. Dupa cum precizeaza acest document de 24 de pagini, publicat de Daily Mail, fundatia a strans 13 milioane de dolari din care 3 milioane au fost donate unor organizatii…

- Meghan Markle și Prințul Harry și-au creat propriul documentar pe Netflix, iar cei doi au oferit detalii din viața lor. Prințul Harry a vorbit despre propriile lupte ale mamei sale, Prințesa Diana, cu tabloidele și a comentat imaginile vechi ale regretatului, Ducele de Sussex, și a explicat cat de dificila…

- Documentarul care a aruncat in aer Casa Regala Britanica, realizat de Meghan Markle și Prințul Harry, a produs rumoare la Buckingham. Seria dezvaluirilor Ducesei de Sussex a fost continuata cu cele ale Prințului Harry, care a taxat comportamentul barbaților cu sange albastru.