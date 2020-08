Stiri pe aceeasi tema

- Boala de care sufera baiatul lui Kamara. Ce operație a facut in Spania! Fiul lui Kamara a trecut prin multe. A fost diagnosticat la scurt timp dupa naștere cu o forma de paralizie cerebrala, iar pana la varsta de 5 ani a suferit deja 5 operații cu celule stem. Micuțul Leon este insa un adevarat luptator.…

- Desi a divorțat de soția lui in urma cu doi ani, cei doi au o relație decenta și sunt alaturi de copilul lor in momente dificile.„Impreuna pentru Leon. Sunt sentimente care ne vor ține mereu apropiați. Te iubim, Leon', a transmis Kamara fanilor. Kamara acuza un medic "iresponsabil". Fiul sau…

- In primele saptamani ale crizei de COVID-19 nu se știa prea mult despre gama larga de simptome posibile și evoluția tipica a bolii. Acum, dupa mai bine de șase luni de la primele focare de coronavirus, medicii și cercetatorii au o ințelegere mult mai buna asupra duratei tipice a bolii și a modului in…

- Laurentiu Cobzaru, angajat la Politia Militara, a alergat de la Galati la Satu Mare pentru a face cunoscut cazul unei politiste diagnosticate cu leucemie acuta. Cursa a fost intitulata „600 km pentru Ramona”.

- In septembrie 2019, familia Ciutac a devenit mai mare dupa venirea pe lume a cvadrupetilor Mihail, Mihaela, Ecaterina și Galina. Peste doar cateva luni, Galina si Mihail au primit cruntul diagnostic. Boala rara de care sufera se trateaza cu un vaccin care costa... 2,1 milioane de dolari. Mama…

- Boala ar fi fost și cea care i-a adus kilogramele in plus. Cand mulți credeau ca ar fi vorba de o depresie care a adus-o pe cantareața in aceasta forma, ea a explicat ca imunotiroidia a fost cea care a determinat-o sa se ingrașe. In plus, aceasta afecțiune o impiedica uneori chiar sa se ridice din…

- Nu este deloc liniște in casa Vioricai și a lui Ionița de la Clejani, dupa ce Margherita a provocat un accident rutier și astfel a ieșit la iveala ca a consumat droguri. Mai mult decat atat, nici Fulgy, fiul cel mic, nu are o reputație mai buna decat Margherita! Tanarul sufera de o boala cumplita!

- Cea mai cunoscuta scoala de dans din Buzau, Mike’s School of Dance, institutie care pe parcursul a 13 ani a reusit sa organizeze manifestari unice la nivel local si sa se impuna prin elevii sai la competitii nationale, continua seria evenimentelor caritabile. In perioada pandemiei, in care adunarile…