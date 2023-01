Stiri pe aceeasi tema

- Prezentatorul TV Jeremy Clarkson a anuntat luni ca le-a prezentat scuze lui Meghan Markle si sotului ei, printul Harry, pentru un editorial in care a criticat-o vehement pe ducesa de Sussex, informeaza AFP.

- Documentarul despre viața ducilor de Sussex nu este finalul razboiului pe care l-au declarat Familiei Regale a Marii Britanii. Harry face dezvaluiri incredibile despre Prințul William pe care il acuza de violența. Se pare ca s-ar fi ajuns chiar la bataie intre cei doi frați. Dezvaluiri scandaloase despre…

- Un editorial publicat in tabloidul The Sun de prezentatorul de televiziune Jeremy Clarkson despre sotia printului Harry, Meghan, a devenit articolul care a generat cele mai multe reclamatii trimise vreodata la Autoritatea de reglementare a standardelor din presa britanica, au anuntat marti reprezentantii…

- Rubrica lui Jeremy Clarkson despre ducesa de Sussex a devenit cel mai reclamat articol din toate timpurile de catre Organizația independenta de standardizare a presei, relateaza Sky News. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro…

- Jeremy Clarkson, un editorialist al tabloidului britanic The Sun, cunoscut de ani de zile pentru ieșirile sale provocatoare, a starnit o dezbatere aprinsa dupa un articol vitriolant la adresa lui Meghan Markle, in care a spus ca a visat sa vada o mulțime aruncand cu excremente in ducesa de Sussex, potrivit…

- Porecla pe care Regina consoarta Camilla i-a dat-o lui Meghan Markle, in anul 2020. S-a intamplat dupa ce toate suspiciunile partenerei Regelui Charles s-au confirmat: ducii de Sussex au renunțat la titlurile regale. Fosta actrița de la Hollywood ar fi știut despre modul in care o privește mama vitrega…