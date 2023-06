Megascandal provocat de Austria: A blocat circulaţia camioanelor în Europa. „Folosiţi trenurile” Austria se afla din nou in centrul atenției, dupa ce a generat un mare scandal la nivelul UE, determinat de faptul ca a blocat circulatia camioanelor pe continent pe motiv de nerespectare a regulilor de mediu. „Cazul Brenner” se traduce prin restrictii aplicate asupra camioanelor, decise de Austria pe cont propriu, motivul invocat fiind protectia mediului. Situația a dus la crearea unor cozi uriase, de pana la 50 km. Decizia austriecilor a provocat nemulțumire la nivel european. Italia a cerut interventia de urgența a UE, reclamand ca acel coridor apartine intregii Europe. Replica oficialilor… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

