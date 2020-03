Stiri pe aceeasi tema

- Garda de Mediu Alba a aplicat amenzi in valoare totala de 100.000 de lei unor firme din Sebes pentru nerespectarea legislatiei in ceea ce priveste depozitarea unor materiale ce pot afecta mediul inconjurator. Astfel, in data de 27 februarie 2020, Comisariatul Judetean Alba al Garzii Nationale de Mediu,…

- Sindicatul angajatilor din Garda Nationala de Mediu constata ca, in ultima perioada, s-a declansat o adevarata campanie de denigrare publica, atat la adresa institutiei, cat si a activitatii comisarilor din cadrul Garzii Nationale de Mediu. De la bun inceput, subliniem faptul ca nu incercam sa acoperim…

- Trei comisari ai Garzii Naționale de Mediu au fost condamnați la inchisoare cu amanarea aplicarii pedepsei dupa ce au falsificat note de constatare și, in baza acestora, au aplicat amenzi unor proprietari de instalatii de debitat lemnul din Muntii Apuseni. Activitatea acestora s-a desfașurat in martie…

- Garda Nationala de Mediu, faptul ca a devenit o structura care faciliteaza crima organizata, prin inactivitate controlata, se vede din satelit. In imagini aveți activitatea de depozitare ilegala a deșeurilor langa Rudeni. Camioanele cu deșeuri se fac ca merg la groapa, trec pe langa poarta Iridex și…

- Importurile de deșeuri, dar și funcționarea depozitelor de deșeuri din București și din Ilfov, responsabile in mare masura de poluarea din Capitala, sunt permise numai in baza deținerii Autorizației...

- Depozit de deseuri din cauciuc amendat de Garda Nationala de Mediu cu 50.000 lei. In urma unei sesizari, insotita de un material video, primita pe adresa Comisariatului Judetean Hunedoara al Garzii Nationale de Mediu, cu privire la nereguli sesizate in functionarea depozitului de anvelope de pe raza…

- Cele trei puncte de lucru din Bucuresti si judetul Ilfov ale firmei care a importat 16 containere cu deseuri din Marea Britanie, aduse in Portul Constanta cu un vapor sub pavilion Olanda, au fost verificate, fiind sistate operatiunile de comercializare a produselor second-hand de catre societatea respectiva,…

- Sindicatul National al Garzii Nationale de Mediu doreste sa traga un semnal de alarma asupra faptului ca au trecut trei saptamani de cand Garda Nationala de Mediu nu are inca un comisar general numit in functie. In aceste conditii, activitatea institutiei este serios afectata si risca sa intre in blocaj…