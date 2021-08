Stiri pe aceeasi tema

- O noua zi, un nou scandal ii privește pe prințul Harry, Meghan Markle și coroana regala britanica. Potrivit noilor informații aparute in sfera publica, ducele de Sussex ar fi devenit „frustrat” de rolul sau in familia regala și de limitele poziției sale inainte de a o intalni pe Meghan Markle, au susținut…

- Apoi, dupa ce s-a casatorit cu prințul Harry, fiul prințului Charles, viitorul rege al Marii Britanii, și a i s-a acordat titlul de ducesa de Sussex. Dupa ce a devenit mama a doi copii, Archie și Lilibet, Meghan Markle a devenit ”mama”. Povești din interiorul familiei despre Meghan Markle Dar poreclele…

- Meghan Markle (39 de ani) și Prințul Harry (36 de ani) au revenit in atenția tabloidelor internaționale. Dupa ce spusesera, in celebrul interviu al lui Oprah din luna aprilie , ca Prințul Charles nu i-a mai finanțat din momentul plecarii de la casa regala britanica, acum ies la iveala detalii care arata…

- Intalnire istorica intre familia Biden și Regina Marii Britanii Regina Elisabeta a Marii Britanii a fost zilele trecute gazda pentru familia Biden. Președintele american Joe Biden și soția sa, Jill, au fost primiți de Regina la Castelul Windsor. Intalnirea formala a fost urmata de un ceai intr-un cadru…

- Cum a reacționat familia regala la nașterea fetiței Prințului Harry Printr-o declarație oficiala data ieri, Prințul Harry și Meghan Markle au anunțat ca au devenit pentru a doua oara parinți. Fiica lor, Lilibet Diana, s-a nascut vineri la un spital din California. „Cu mare bucurie, Prințul Harry și…

- Atacurile lansate de prințul Harry, catre familia regala a Marii Britanii continua și au in sprijin o noua platforma. Este vorba despre seria TV Apple + The Me You Can’t See. Ducele de Sussex a recunoscut ca el și realizatoarea TV Oprah Winfrey au inceput sa planifice aceasta serie in urma cu doi ani,…

- A trecut deja un an de cand Harry și Meghan Markle au plecat din familia regala și s-au mutat in Los Angeles. Muzeul Madame Tussauds a mutat figurinele ducilor din zona dedicata membrilor familiei regale, direct in secțiunea vedetelor de la Hollywood.