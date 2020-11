Stiri pe aceeasi tema

- The Weeknd a șocat toata audiența cu apariția sa de seara trecuta de la American Music Awards. Arstistul a urcat pe scena cu fața bandajata complet și cu rani vzibile sub ochi. Fanii s-au intrebat imediat care a fost cauza infațisarii cantarețului, insa misterul a fost elucidat curand.

- Celebrul cantareț canadian R&B The Weeknd a avut o apariție mai puțin obișnuita duminica seara, in cadrul evenimentului American Music Awards, unde a caștigat trei premii. Artistul a urcat pe scena cu fața ce parea invinețita și acoperita de bandaje. Din fericire, machiajul și costumația inedite folosite…

- Machine Gun Kelly a marturisit ca Megan Fox este prima lui dragoste adevarata. Rapper-ul in varsta de 30 de ani și actrița in varsta de 34 de ani au o relație din luna mai a acestui an, iar MGK a spus, in cadrul ‘The Howard Stern Show’, potrivit contactmusic.com: „Nu am știut ce e dragostea […] The…

- Este vorba de Cristian Matei, de la Turda (județul Cluj), care a renunțat la PSD, pentru a face parte din PNL, dar și de Costan Morar, de la Dej. „In echipa noastra au venit oameni de mare calitate, cum e domnul Cristian Matei de la Turda, care este literalmente - eu nu știu cum... Am aflat ulterior…

- Machine Gun Kelly a vorbit intr-un inteviu despre iubire. Cantarețul in varsta de 30 de ani a recunoscut faptul ca nu a știut niciodata ce e iubirea și ca nu credea in existența ei inainte sa o intalneasca pe Megan Fox. MGK a marturisit ca este penrtu prima data in viața lui cand a reușit... View Article

- Conform comunicatului de presa remis in urma cu puțin timp la redacție, avand in vedere ca in acesta perioada grea, provocata de pandemie, majoritatea cetațenilor, instituțiilor și firmelor au dificultați materiale, omul de afaceri MIHAI ANASTASESCU, in calitate de acționar majoritar al societaților Neptun…

- Megan Fox l-a prezentat pe Machine Gun Kelly copiilor ei, dar surse spun ca cei doi – care au inceput sa se intalnesca in mai – fac lucrurile pas cu pas in relația lor. Actrița in varsta de 34 de ani traiește o poveste de dragoste cu rapper-ul din luna mai a acestui an și […]

- Candidat la Primaria Capitalei, Ilan laufer spune ca a decis sa-și suspende campania electorala pentru ca risca sa transmita COVID-19 in cadrul acțiunilor electorale. El spune ca va protesta in fața Guvernului și a cerut Avocatului Poporului sa sesizeze CCR.„In calitate de candidat pentru…