Megainvestiţie într-o seră de tomate pe zeci de hectare la Sibiu. Planurile polonezilor de la Citronex. Exclusiv Firma poloneza Citronex, unul dintre cei mai mari importatori si distribuitori de banane la nivel global, se pregateste pentru o megainvestitie in Romania: o sera de tomate la Dumbraveni, in judetul Sibiu, construita dupa cele mai noi tehnologii, si care ar urma sa se intinda in final pe circa 50 de hectare. Investitia se va realiza in mai multe etape, urmand ca intr-o prima faza sa fie finalizata constructia pe 10 ha, ceea ce presupune un efort financiar estimat la aproximativ 25 milioane euro. Sera de la Dumbraveni, construita pe amplasamentul vechilor sere din localitate, va fi cea mai mare… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

