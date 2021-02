Stiri pe aceeasi tema

- Agentia de Plati si Interventie pentru Agricultura (APIA) a autorizat la plata aproape 180 de milioane euro pentru sprijinirea fermierilor si IMM-urilor din sectoarele zootehnic si vegetal, care au fost afectati de criza COVID -19, a anuntat, joi, agenția. “APIA reaminteste ca, la data de 22 decembrie…

- "Pentru multi, acest an este amprenta tristetii. Unii plang pierderea unei fiinte dragi. Prieteni si familia le lipsesc altora, care ar vrea, de Craciun, o simpla strangere sau apasare pe mana", declara suverana britanica, in varsta de 94 de ani. "Daca sunteti in acest caz, nu sunteti singuri", le da…

- Intreprinderile din domeniul turismului, structuri de cazare, structuri de alimentatie si agentii de turism, a caror activitate a fost afectata de pandemia de coronavirus (Covid-19), vor beneficia de o schema de ajutor de stat, al carei buget a fost estimat la 500 milioane de euro, pentru acordarea…

- Guvernul urmeaza sa discute, in ședința de vineri, 4 decembrie, un proiect de OUG privind prelungirea, pana la 30 iunie 2021, a aplicarii unor masuri de protecție sociala și de sprijin pentru salariații...

- Pandemia de coronavirus nu iarta pe nimeni. Prezentatorul de top de la Romania TV are COVID-19. Testul a iesit pozitiv iar anuntul a fost facut pe Facebook. Prezentator de la Romania TV, infectat cu SARS-COV-2 Prezentatorul de top al Romania TV a luat virusul. Victor Ciutacu, realizatorul emisiunii…

- Ziarul Unirea Cum a afectat pandemia vanzarile de autoturisme și alegerile romanilor in acest domeniu. STUDIU Mai bine de jumatate dintre șoferi sunt afectați de criza provocata de pandemia de Covid au amanat cumpararea unei mașini sau au ales una mai ieftina, arata un studiu al EY, citat de Mediafax.…

