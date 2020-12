MEGA-VESTE! Decizie fără precedent pentru toții angajații din acest domeniu Toți angajații din acest domeniu din cadrul unei companii de top din Romania vor avea parte de o prima generoasa de Craciun. Vestea este una surprinzatoare, mai ales in actualul context de criza economica provocata de pandemia de COVID-19. Decizia de a acorda acest beneficiu pentru toți angajații din Romania este una fara precedent... Citește mai multe AICI... Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

Sursa articol si foto: stiripesurse.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Copresedinte USR PLUS, Dan Barna, considera a fi "un lucru trist" faptul ca doar trei romani din zece s-au prezentat la urne la alegerile parlamentare. "Vestea mai putin buna este participarea, istoric, fara precedent, redusa, numarul foarte mic de romani care au decis sa iasa la vot si acesta este,…

- Cand spui Loteria Romana automat te gandești la caștiguri uriașe. De asta au parte și angajații companiei, nu doar cei care dau lovitura și nimeresc numerele caștigatoare. Puțini știu ca Loteria Romana este una dintre cele mai profitabile companii de stat, cu aproximativ 2600 de angajați. Iata ce salarii…

- Piața de coșuri cadou corporate și cadouri de Craciun a crescut cu 30% fața de 2019 Comparativ cu anul precedent, atenția companiilor s-a indreptat catre cadourile pentru angajați Dat fiind ca majoritatea companiilor au crescut numarul de cadouri pentru angajați, a crescut și valoarea medie a comenzilor…

- Pe 1 decembrie, la ora 20:00, Selly prezinta, pe canalul saude YouTube, unul dintre cele mai importante proiecte ale sale, “Selly Show”.Formatul va fi transmis dintr-un platou dedicat și reprezinta un upgrade de conținut,care iși propune sa duca divertismentul la urmatorul nivel. „Va fi cel mai tare…

- Curtea Constituționala a Romaniei a decis sa amane o decizie privind creșterea pensiilor, anunța Romania TV. Judecatorii au vrut sa consulte mai multe documente inainte de a da o decizie. Pronunțarea privind creșterea pensiilor se va face abia in ianuarie, anunța Romania TV și Digi 24. Citește…

- Lanțul de retail Lidl anunța ca va dubla in acest an primele de Craciun pe care le va acorda angajaților din Romania. Totodata, a introdus in pachetul salarial al angajaților o asigurare de viața care acopera imbolnavirea de COVID-19. Potrivit unui comunicat al companiei, investiția totala a retailerului…

- ”Judecatoarele Simona Trestian și Liana Cociș de la Tribunalul Cluj au emis o decizie fara precedent pentru instanțele din Romania. Este vorba despre procesul in care Deak Adrian Andrei, fiul... Acesta este doar un sumar al știrilor. Vizitați siteul nostru pentru mai multe știri complete!

- Angajatii sustin ca dupa toata aceasta perioada au obosit si au nevoie de zile libere pentru a putea sa isi incarce bateriile. In schimb, nu exista niciun medic care sa fi depus vreo cerere de concediu si sunt revoltati de hotararea personalului medical. Sefa UPU Craiova a semnat toate cererile…