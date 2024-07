Stiri pe aceeasi tema

- Drumul catre Grecia se va transforma intr-un calvar daca intenționați sa treceți Dunarea prin punctul de frontiera Giurgiu-Ruse. Podul de peste fluviul care desparte cele doua țari va fi inchis pe partea bulgara pentru reabilitare. Lucrarile sunt estimate a dura doua luni, incepand cu 9 iulie. Acest…

- Aglomerație de nedescris in Portul Constanța, care acum e suprasolicitat. Coloana de TIR-uri se intinde pe aproape un kilometru și blocheaza și circulația mașinilor. Traficul este bulversat, iar TIR-urile așteapta in coloana pe noul pod de la Agigea. Transportatori romani și straini de cereale vor…

- Daily Driven, echipa care a adus Dacia 1300 la Nurburgring, a povestit ca a fost o calatorie de patru zile pana la destinația finala. Cu o viteza maxima modesta și doar 54 de cai putere sub capota, Dacia a parut o alegere neobișnuita pentru un circuit renumit pentru performanțele sale extreme. Cu toate…

- Pe 20 iunie, autoturismele pot traversa gratuit Dunarea pe Podul „Prieteniei” Giurgiu – Ruse in direcția spre Bulgaria, marcand 70 de ani de la deschiderea primului pod intre Romania și Bulgaria. In aceasta zi, CNAIR nu va colecta taxa de 3 euro pentru autoturisme, in conformitate cu un ordin emis de…

- Considerat ani la rand drept cel mai bogat roman, Ion Țiriac a pierdut primul loc din top, fiind depașit de Daniel Dineș. Daca fostul sportiv se poate mandri cu o avere de 2,1 miliarde de dolari, iata ca afaceristul care l-a intrecut are 2,7 miliarde de dolari și ocupa locul 1.238 la nivel mondial.…

- Linia de cale ferata construita de ruși prin teritoriile anexate ilegal din Ucraina a inceput sa fie folosita. Imagini cu primul tren care pleaca din portul Mariupol au fost publicate pe rețelele sociale. Calea ferata ar trebui sa fie o aleternativa pentru aprovizionarea trupelor Kremlinului in cazul…

- "Ma bucur foarte mult sa particip la aceasta activitate și am venit cu multa placere aici. Am revenit cu mare placere pentru ca mi-am adus aminte de copilarie, prima mea excursie unde putea sa fie de la Craiova la Drobeta Turnu Severin, aici am aflat de Apolodor din Damasc.Tot de Severin ma leaga vizita…

