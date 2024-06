Intr-un bloc de birouri de pe o strada rezidențiala din Georgetown, capitala Guyanei, o echipa de directori ai ExxonMobil lucreaza la modul de extindere a uneia dintre cele mai mari exploatari petroliere offshore din istorie. Gigantul energetic american și partenerii sai, Hess și grupul chinez Cnooc, au descoperit un vast rezervor de petrol la aproximativ […] The post Mega-proiectul care ar putea crea un nou petrostat first appeared on Ziarul National .