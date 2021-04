Mega proiectul bogaților din fotbal, ironizat de presa intenațională: "Super Ridicol" În ziua în care Super Liga a eșuat, la doar 48 de ore dupa anunțul înființarii, presa internaționala a avut reacții diverse. Marca, de exemplu, a titrat: &"Super ridicol&", în timp ce Tuttosport a privit evenimentele din perspectiva unei &"Superevadari a cluburilor britanice&".



Dupa ce mai mulți fani, antrenori, jucatori și oameni de fotbal au facut presiuni împotriva ei, Super Liga a fost suspendata. Șase cluburi din Premier League își anunțasera deja ieșirea din noua competiție, iar Inter Milano a luat aceeași decizie, forțând organizatorii sa… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

