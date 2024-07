Hidroelectrica anunta, luni, ca a atribuit contractul pentru retehnologizarea Vidraru, investitie de peste 188 de milioane de euro, fara TVA. Lucrarile vor fi realizate de catre Asocierea formata din Electromontaj, Koncar – Engineering Co. Ltd. for Production and Services si Butan Grup. contractul a fost atribuit dupa ce, de la procedurile demarate inca din 2016, nu s-a reușit atribuirea contractului.