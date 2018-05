Stiri pe aceeasi tema

- Procurorii au retinut, joi, 80 de persoane in urma operatiunii "Ziua Z", care a constat in 238 de perchezitii domiciliare in 28 de judete si in Bucuresti, informeaza DIICOT. Alte 20 de persoane au fost puse sub control judiciar, iar in cazul altora doua urmeaza sa se solicite arestarea in lipsa. Perchezitiile…

- In urma operatiunii demarata, miercuri, de DIICOT si Politia Romana, in care sunt vizat peste 200 de persoane, procurorii au dispus 102 masuri preventive, 80 de persoane fiind retinute. In cazul liderului clanului Ghenosu si a altei persoane procurorii vor cere arestarea in lipsa. Florin…

- Procurorii DIICOT- Biroul Teritorial Calarasi au efectuat, miercuri dimineata, 5 perchezitii domiciliare intr-o cauza vizand destructurarea unui grup infractional organizat specializat in savarsirea infractiunii de trafic de persoane. Anchetatorii spun ca membrii grupului, format din 7 suspecti, au…

- Procurorii DIICOT efectueaza, miercuri dimineata, 238 de perchezitii domiciliare in 28 de judete si in municipiul Bucuresti, actiunile vizand un numar de 227 de suspecti. Perchezitii au loc la palatele clanului Ghenosu, din Dambovita, dar si la membrii celei mai mari retele de trafic de droguri…

- Procurorii DIICOT ndash; Serviciul Teritorial Tirgul Mures au efectuat astazi un numar de sapte perchezitii domiciliare pe raza municipiului Tirgu Mures la persoane suspectate de savarsirea infractiunilor de constituire a unui grup infractional organizat si operatiuni cu substante susceptibile de a…

- Procurorii DIICOT dispus retinerea pentru o perioada de 24 de ore a opt persoane pentru constituirea unui grup infractional organizat, evaziune fiscala si complicitate la infractiunea de evaziune fiscala.

- Procurorii DIICOT de la au descins joi dimineața la trei locații din Pitesti si Slatina, intr-un dosar in care sunt cercetate fapte de efectuare de operatiuni comerciale cu substante susceptibile de a avea efect psihoactiv și ucidere din culpa. In dosar exista suspiciunea rezonabila ca suspectul din…

- In urma unor percheziții efectuate de politistii de combatere a criminalitatii organizate din Bacau si Constanta si de procurorii DIICOT, trei persoane au fost retinute pentru 24 de ore si sase au fost plasate sub control judiciar, fiind banuite de trafic si consum de droguri. Procurorii DIICOT, cu…