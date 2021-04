MEGA-OPERAȚIUNE anti-mafia în Italia: Aproape 70 de mafioți din Camorra şi 'Ndrangheta au fost prinși Autoritatile anti-Mafia din Italia au retinut circa 70 de suspecti intr-o ampla actiune impotriva crimei organizate in sectorul produselor petroliere, informeaza dpa. Este vorba de presupusi membri si sustinatori ai mai multor grupari mafiote, inclusiv Camorra si 'Ndrangheta, care au fost fie arestati, fie plasati in arest la domiciliu, au precizat anchetatorii italieni. In cadrul aceleiasi anchete, ce priveste membri ai asa-zisei "mafii a petrolului" si a fost lansata cu mai mult timp in urma, au fost de asemenea puse sub sechestru fonduri, societati si bunuri imobiliare in valoare… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

