Un total de 1.266 de migranti de 33 de nationalitati au fost arestati in cursul mai multor operatiuni in ultimele 24 de ore in Mexic, a anuntat joi Institutul national pentru migratie (INM), citat de agentia France Presse preluat de agerpres.

