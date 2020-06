Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Comisiei de administratie din Camera Deputatilor, Angelica Fador, acuza PSD, Pro Romania si ALDE ca vor sa se opuna prelungirii starii de alerta, o masura consideata de reprezentantul PNL necesara pentru a fi mentinute conditiile de siguranta.

- ​Pandemia a impus închiderea parțiala a economiilor, cu un „efect lacat” ce înseamna un declin al activitații fara precedent dupa al doilea razboi mondial. Numai în țari est europene, dupa colapsul sistemului comunist, a avut loc o reducere atât de drastica și subita…

- Adrian Perjovschi, unul dintre cei mai cautați și respectați hair-styliști din Romania, a creat un adevarat protocol de reguli și proceduri de lucru pentru a proteja clientele și personalul saloanelor de infrumusețare care-și vor redeschide porțile din 15 mai. Sute de telefoane primite pentru programari,…

- Ministrul Muncii a anunțat recent ca toate cererile de șomaj tehnic vor fi verificate „la sange” pentru ca cei care au incercat sa obțina plați duble sa fie sancționați conform legii, scrie Avocatnet.ro. Firmele vizate de aceste sancțiuni sunt cele care au cerut și bani de la stat, și și-au chemat și…

- Ministrul Muncii, Violeta Alexandru, promite masuri de sprijin pentru companiile care au trimis angajații in șomaj tehnic, sub forma plații unei parți din salariu la reluarea activitații, dar și sprijin pentru companiile care nu au intrerupt lucrul și și-au continuat munca in timpul pandemiei.Violeta…

- In ultimele ședințe ale Grupului de suport tehnic privind gestionarea bolilor inalt contagioase la nivelul județului Arad au fost luate mai multe masuri, cu scopul prevenirii raspandirii infecției cu noul coronavirus. S-a decis suspendarea activitații școlilor de șoferi din Județul Arad, cursuri teoretice…

- Suma, impresionant e mre pentru un artist din Romania, va ajunge maine in contul fundației principapului spital romanesc din lupta impotriva coronavirusului. Donația vine in contextul in care medicii se plang de lipsurile cu care se confrunta in urma numarul mare de persoane din spitale. Citește…