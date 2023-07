Mega-lovitură pentru șoferi! Ce se întâmplă cu plata acestei taxe Sunt vești proaste pentru acești șoferi! Toți conducatorii auto care utilizeaza rețeaua de drumuri publice din Romania vor fi nevoiți sa țina cont de noile reguli. Foarte important! Se va schimba radical modul de plata a acestei taxe. CITESTE SI Calabria, taramul de vis din sudul Italiei, 'arde'. Pompierii, in alerta maxima 22:53 135 Sondaj CURS – Romanii vor ca refugiații ucraineni sa se integreze in Romania. Putin indicat ca fiind principalul vinovat privind razboiul din Ucraina 22:42 440 UNESCO reacționeaza virulent dupa 'bombardamentele ruse brutale' impotriva patrimoniului Ucrainei… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

Sursa articol si foto: stiripesurse.ro CITESTE SI, taramul de vis din sudul, 'arde'., in alerta maxima 22:53 135CURS –vor ca refugiații ucraineni sa se integreze inindicat ca fiind principalul vinovat privind razboiul din22:42 440 UNESCO reacționeaza virulent dupa 'bombardamentele ruse brutale' impotriva patrimoniului

Stiri pe aceeasi tema

- Pompierii s-au luptat cu focul in regiunea Calabria din sudul Italiei, iar proprietatile din insula Sicilia au fost afectate de pene de curent, in timp ce temperaturile au crescut din nou in timpul valului de caldura care a provocat haos in unele parti ale Europe, relateaza Reuters.Agentia de protectie…

- Sondaj CURS – Romanii vor ca refugiații ucraineni sa se integreze in Romania. Putin indicat ca fiind principalul vinovat privind razboiul din Ucraina Centrul de Sociologie Urbana și Regionala - CURS a publicat datele celui mai recent sondaj, realizat in perioada 8-20 iulie 2023. CITESTE SI UNESCO…

- Șeful serviciilor de informații militare Kyrylo Budanov a spus ca explozia unui depozit de muniții din Crimeea ocupata din 19 iulie a fost o operațiune speciala ucraineana."Am desfașurat cu succes o operațiune in Crimeea ocupata. Inamicul ascunde amploarea pagubelor și numarul victimelor", a scris…

- Romania si alte patru tari membre ale Uniunii Europene din vecinatatea Ucrainei vor adresa Bruxelles-ului, miercuri, o solicitare comuna de a prelungi interdictia care vizeaza importurile de cereale din Ucraina dincolo de termenul limita de 15 septembrie, pentru a evita perturbari majore ale pietei,…

- Aflat in vacanța, in japonia, Dan Negru face praf turismul din Romania: E paradisul hotilor!Dan Negru, un pasionat de calatorii, se afla in aceste zile intr-o vacanța in Japonia, de unde a facut comparatii cu turismul din Romania. CITESTE SI Israelul lovește putenic in Cisiordania - Cel putin…

- Președintele Turciei, Recep Tayyip Erdogan, este unul dintre liderii straini care l-au felicitat pe Marcel Ciolacu pentru preluarea funcției de prim-ministru. Scrisoarea de felicitare trimisa de Erdogan poarta data de luni, 19 iunie.„Domnule Prim-ministru, CITESTE SI NATO: 'Sprijinul pentru Ucraina…

- Romania a infruntat, in semifinale, echipa Ucrainei, in fata careia a pierdut la limita, dupa o prestatie foarte buna, in care a consemnat doua reveniri spectaculoase de scor. Ucraina s-a impus cu 41-40 si echipa tricolora a luptat impotriva Italiei pentru medalia de argint.Italia a castigat partida…

- Nicolai Patrusev, care este unul dintre oamenii care fac parte din cercul de apropiati ai lui Vladimir Putin, a atras atentia asupra faptului ca Joe Biden se afla la summitul G7 din Japonia, acolo unde sefii de stat ai tarilor vestice vor discuta, la presiunea SUA, inclusiv despre asistenta oferita…