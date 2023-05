Stiri pe aceeasi tema

- Un numar de 6 unitați de invațamant special din Argeș vor beneficia de echipamente digitale, materiale didactice și mobilier modern prin fonduri PNRR. Proiectul cu titul: „Dotarea cu mobilier, materiale didactice și echipamente digitale a unitaților de invațamant special din subordinea Consiliului Județean…

- Ministerul Educației a anuntat lista proiectelor admise in apelul „Dotarea cu mobilier, materiale didactice și echipamente digitale a unitaților de invațamant preuniversitar și a unitaților conexe”. Pe lista proiectelor admise se numara si unitati de invatamant din comuna Ungheni, mai exact Scoala Gimnaziala…

- Școlile din Bascov vor fi dotate cu mobilier, materiale didactice și echipamente digitale din fonduri PNRR. Consilierul local Catalin Andrei (PNL) a transmis ca a fost admis proiectul depus de conducerea Scolii Gimnaziale „Virgil Calotescu” Bascov pentru „Dotarea cu mobilier, materiale didactice și…

- 9 școli speciale, o gradinița pentru copiii cu nevoi speciale și Centrul Județean de Resurse și Asistența Educaționala, vor fi dotate cu mobilier și echipamente digitale. Proiectul va fi finanțat prin PNRR.

- A fost votat cel mai mare proiect investițional pentru dotarea școlilor cu mobilier și echipamente informatice. Beneficiari vor fi 23 de mii de elevi din Dambovița din 60 de unitați de invațamant. Proiectul a fost votat vineri, in ședința Consiliului Județean Dambovița. Forul administrativ va depune…

- Primaria Mireșu Mare susține educația.Cofinanțare in cadrul proiectului „Dotarea cu mobilier, materiale didactice și echipamente digitale a unitaților de invațamant preuniversitar și a unitaților conexe”! Conform HCL 21/2023, consilierii locali au aprobat valoarea totala a proiectului in cuantum de…

- 28 de unitați de invațamant din Suceava vor fi dotate cu mobilier, materiale didactice și echipamente digitale prin proiectul EduDigital-Unitați de invațamant preuniversitar echipate și performante in municipiul Suceava- Componenta 15 P.N.R.R, a anunțat astazi viceprimarul Lucian Harșovschi. ”Vineri,…

- Consiliul Local al municipiului Suceava se va intruni vineri in ședința extraordinara online pentru a aproba proiectul „EduDigital- Unitati de invatamant preuniversitar echipate și performante in municipiul Suceava „, in vederea finantarii acestuia in cadrul Planului National de Redresare și Rezilienta…