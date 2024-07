Stiri pe aceeasi tema

- Un barbat este acuzat ca a declanșat uriașul incendiu din California care a parjolit pana acum 150.000 de hectare. Ronnie Stout, in varsta de 42 de ani, și-ar fi impins intr-o rapa mașina care ardea.

- Mariana BUTNARIU (gds.ro) Un incendiu uriaș a izbucnit in California. Peste 2000 de hectare sun cuprinse de flacari in fiecare ora, potrivit BBC. Incendiul din Park, care a inceput miercuri intr-un presupus atac incendiar, a ars peste 348.000 de acri de teren la nord-est de Chico.Aproximativ 2.500 de…

- Mii de pompieri se lupta in nordul Californiei cu un incendiu de vegetatie, care a inaintat extrem de rapid, pirjolind o zona de marimea orasului Los Angeles. Prognoza meteo anunta temperaturi mai scazute, care ar putea contribui la incetinirea incendiului - cel mai mare din acest an din California,…

- Districtul scolar din Los Angeles, California, a votat in favoarea interzicerii totale a utilizarii smartphone-urilor in scolile publice din oras. Aceasta decizie a fost anuntata intr-un moment in care guvernatorul Californiei, cel mai populat stat din Statele Unite, doreste sa interzica utilizarea…

- Vicepreședintele Kamala Harris va reprezenta SUA la la summitul de pace gazduit la jumatatea acestei luni de Elvetia, la initiativa Ucrainei, in timp ce presedintele Biden va participa in aceeasi perioada la o campanie de strangere de fonduri, relateaza AP.Casa Alba a precizat ca Harris va participa…

- Echipa Republicii Moldova a fost premiata in cadrul Concursului Internațional de Științe și Inginerie Regeneron ISEF, desfașurat in Los Angeles, California, Statele Unite ale Americii, in perioada 11-17 mai 2024. Astfel, locul 4, in valoare de 500$, la categoria Științe Biomedicale și de Sanatate, a…

- Los Angeles FC a anuntat, marti, ca Olivier Giroud, cel mai bun marcator din toate timpurile al echipei Frantei, se va alatura fostului portar al "Les Bleus", Hugo Lloris, in California, dupa ce ii expira contractul cu AC Milan, potrivit news.ro

- Peste 200 de oameni au fost arestași dupa ce nu au respectat ordinul de a se dispersa din tabara ilegala, in prezent desfiintata, din campusul Universitatii din California, Los Angeles, a declarat cancelarul UCLA, Gene Block, intr-un comunicat. Block s-a referit la tabara ca la o „perturbare uriasa”,…