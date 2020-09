Cantitatea totala de legume obtinuta in sezonul de primavara-vara al acestui an de producatorii romani care participa la programul “Gusturi romanesti de la gospodari” derulat de Mega Image s-a dublat comparativ cu perioada similara din 2019. Astfel, a ajuns pana la o cantitate de 6.514 tone, conform unui comunicat al Ahold Delhaize, grup comercial international care detine lantul de magazine Mega Image. Cele mai mari cresteri de productie la legume au inregistrat verdeturile de primavara, castravetii, morcovii si ardeii, se precizeaza in comunicat. Un numar de peste 195 de producatori locali de…