Administratorii retailer-ului Mega Image au luat o decizie trisa pentru producatorii romani, cel putin. Ei au inchis recent ultimul magazin „Gusturi Romanești". Decizia a fost publicata deja in Monitorul Oficial. De ce au inchis „Gusturi Romanești" Magazinele Gusturi Romanești vindeau doar produse cu aceasta sigla, cu specific romanesc, realizate dupa retete traditionale. Totusi, vestea buna […]