- Consiliul Concurenței a sancționat Mega Image cu amenda in valoare de 10,08 milioane lei (aproximativ doua milioane euro) pentru furnizarea de informații inexacte privind prețurile unor produse de baza, precum uleiul de floarea-soarelui. Autoritatea de concurența a solicitat marilor retaileri, in…

- Marile lanțuri de benzinarii au redus și mai mult prețurile la carburanți la 3 saptamani dupa ce au aplicat reducerea cu 50 de bani pe litru de carburanți, arata o monitorizare efectuata de Consiliul Concurenței. Datele confirma analiza efectuata de HotNews.ro cu o zi in urma.

- Autoritatea Nationala Sanitara Veterinara si pentru Siguranta Alimentelor (ANSVSA) a anuntat o alerta alimentara pentru un sortiment de inghețata comercializat și in marile magazine Profi, Kaufland, Cora, Mega Image, Carrefour, Selgros și Auchan din Cluj. Este vorba despre produsul Haagen-Dazs™ Plain…

- Program magazine Rusalii 2022. Ca in fiecare an, marile supermarketuri vin cu oferte importante. Mai ales in preajma unor sarbatori importante, cum este și ziua de Rusalii. Majoritatea retailerilor iși ajusteaza programul de funcționare in aceste zile. Așa ca am cautat ce orar au Lidl, Profi, Carrefour,…