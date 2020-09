Stiri pe aceeasi tema

- Profitul Transgaz a crescut in primul semestru, la mai putine gaze transportate Transgaz a raportat o crestere cu 18% a profitului net, in conditiile unei scaderi cu aproape 10% a cifrei de afaceri.

- Japonia discuta creșterea numerelor care individualizeaza cardurile de credit, cele 16 cifre epuizandu-și combinațiile și limitand emiterea de noi carduri, scrie presa locala, dupa ce pandemia a dus la creșterea solicitarii de carduri, potrivit Agerpres. Guvernul a introdus in octombrie anul trecut…

- Productia de produse lactate si importurile au inregistrat cresteri in primele sase luni ale anului, raportat la perioada similara din 2019, piata laptelui fiind dominata de multinationale, arata rezultatele unui studiu realizat de Cooperativa Tara Mea, date luni publicitatii. Potrivit sursei citate,…

- Ministrul Sanatatii, Nelu Tataru, a declarat, miercuri, ca in ultima perioada se observa o scadere a mediei de varsta a persoanelor infectate cu noul coronavirus, precum si o crestere a numarului de cazuri grave la persoane relativ tinere. Totodata, ministrul a mai zis: „Suntem in cea de-a doua faza…

- STARE DE ALERTA. "In masura in care vom vedea ca avem o stabilizarea a numarului de cazuri noi de la o zi la alta, cu tendinta de scadere, putem sa ne gandim, in conformitate cu niste reguli care trebuie respectate, sa putem deschide si aceste restaurante. In acest moment inca nu este cazul", a declarat…

- Ministrul de la Finanțe a anunțat ca proiectul pentru rectificarea bugetara este pregatit, iar el va fi dezbatut vineri, in ședința de guvern. Totodata, Cițu a vorbit despre reușitele sale la minister și i-a solicitat lui Marcel Ciolacu sa le ceara scuze romanilor, dupa ce le-a spus ca PNL nu va majora…

- Numarul insolvențelor, cel al radierilor și dizolvarilor companiilor din Romania continua sa fie mult sub nivelul din 2019, ceea ce arata reziliența mediului de afaceri local in condiții de pandemie. Cu toate acestea, fara o continuare/majorare a sprijinului autoritaților in contextul unei posibile…

- Hunnebeck Romania, unul dintre principalii furnizori locali de sisteme de cofraje, eșafodaj și schele, mizeaza și in acest an pe menținerea creșterii inregistrate in ultimii ani, estimand ca va incheia 2020 cu un business de cca. 20 de milioane de euro. In Romania, compania deține trei divizii distincte…