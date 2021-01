Stiri pe aceeasi tema

- Procurorii DIICOT Iași, impreuna cu Poliția de Frontiera efectueaza joi dimineața 40 de percheziții domiciliare in București și pe raza a zece județe din țara, intr-un dosar care vizeaza destructurarea unei grupari specializate in contrabanda cu țigari, informeaza Agerpres. Perchezițiile au loc pe raza…

- Metarankingul Universitar-2020 utilizeaza metodologia propusa de membrii High Level Experts Group, numiți in 2016 de Ministrul Educației Naționale și Cercetarii Științifice pentru a elabora Metarankingul Universitar-2016. Prezentul Raport continua activitatea precedenta, a fost elaborat cu sprijinul…

- Most cases of SARS-CoV-2 infection have been registered so far in Bucharest - 56,015 and in the counties of Cluj - 18,209, Iasi - 16,692, Timis - 16,529, Prahova - 16,315, Brasov - 15,574, the Strategic Communication Group (GCS) informs on Friday, according to AGERPRES. Over 12,000 cases were…

- Cetatenii Republicii Moldova pot vota duminica, la turul doi al alegerilor prezidentiale din aceasta tara, in 13 sectii organizate pe teritoriul Romaniei. Doua sectii se afla in Bucuresti – una la sediul Ambasadei Republicii Moldova in tara noastra si una la sediul Autoritatii Electorale Permanente.…

- Retailerul francez, LEROY MERLIN, locul doi pe piața de bricolaj din Romania, semneaza un parteneriat cu Innoship, startup-ul care a primit recent prima runda de finanțare pentru a deveni cel mai mare agregator pentru opțiuni de livrare rapida din Europa Centrala și de Est. Innoship va gestiona livrarea…

