- Handbal Club Dobrogea Sud s-a jucat cu inimile spectatorilor care au venit, miercuri seara, la Sala Sporturilor din Constanta sa urmareasca derby-ul Ligii Nationale, cu CSA Steaua. Echipa antrenata de Djordje Cirkovic a gestionat foarte bine prima repriza, in care condus ostilitatile. Dupa un joc placut,…

- Handbal Club Dobrogea Sud se afla in fata unui nou meci foarte greu in Liga Nationala. Elevii lui Djordje Cirkovic vor da piept, astazi, de la ora 18.25, la Sala Sporturilor, cu CSA Steaua Bucuresti, o formatie redutabila. Partida conteaza pentru etapa cu numarul 13 din Liga Zimbrilor si este una extrem…

- Handbal Club Dobrogea Sud s-a impus in fata echipei CSM Resita si a avansat in clasamentul Ligii Nationale. Echipa de la malul marii a fost incurajata de un public numeros in Sala Sporturilor din Constanta, asa cum se intampla la fiecare meci jucat pe teren propriu. Oficialii clubului constantean au…

- Handbal Club Dobrogea Sud a inregistrat, sambata, la Sala Sporturilor, o victorie extrem de importanta in Liga Nationala de handbal masculin. Echipa antrenata de Djordje Cirkovic a primit vizita celor de la Poli Timisoara, formatie care pana la acest meci era vecina de clasament cu constantenii. Prima…

- Handbal Club Dobrogea Sud se pregateste pentru partida pe care o va avea cu Poli Timisoara, sambata, la Sala Sporturilor din Constanta, de la ora 15.30. Echipa antrenata de Djordje Cirkovic vine dupa calificarea la pas in optimile de finala ale Cupei Romaniei si isi doreste sa lege victoria de la Galati…

- • CSU Politehnica Timisoara – HC Buzau 12-46 (6-24) Calificare la pas pentru HC Buzau in optimile de finala ale Cupei Romaniei la handbal masculin. Handbalistii buzoieni au facut instructie pe terenul divizionarei secunde CSU Politehnica Timisoara, in fata careia s-au impus cu un impresionant 46-12.…

- Handbal Club Dobrogea Sud este gata sa debuteze in noul sezon al Cupei Romaniei. Echipa antrenata de Djordje Cirkovic va evolua, sambata, in deplasare, contra celor de la CSU Galati. Dupa ce, timp de aproape doua saptamani, s-au pregatit in efectiv redus, din cauza faptului ca mai multi jucatori de…

- Handbal Club Dobrogea Sud se afla in fata unei partide extrem de importante. Echipa antrenata de Djordje Cirkovic va juca, sambata, in Ungaria, impotriva maghiarilor de la Csurgoi KK, in mansa secunda a turului al doilea din Cupa EHF. In primul meci, la Sala Sporturilor din Constanta, maghiarii s-au…