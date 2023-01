Stiri pe aceeasi tema

- Procurorii Directiei Nationale Anticoruptie, in coordonare cu autoritati judiciare din Republica Moldova, efectueaza, marti, peste 30 de perchezitii, dintre care cinci puncte de trecere a frontierei, intr-un dosar de coruptie. Potrivit unui comunicat al DNA transmis Agerpres , in cursul zilei de marti,…

- Procurorii DNA fac, marți dimineața, percheziții in mai multe vami din estul și nordul țarii, intr-un dosar in care se investigheaza fapte de luare de mita. Potrivit DNA, procurorii din cadrul Direcției Naționale Anticorupție – Serviciul teritorial Iași, in coordonare cu autoritați judiciare din Republica…

- In punctele de trecere a frontierei, fluxul de persoane a constituit 47.687 traversari, un numar mai mare fiind consemnat pe sensul de ieșire din Republica Moldova – 25.749 traversari persoane. Mai multe traversari au fost ale cetațenilor straini – 29.867, iar traversarile cetațenilor moldoveni au constituit…

- In punctele de trecere a frontierei Leușeni-Albița și Sculeni-Sculeni, pe sensul de ieșire din Republica Moldova, sunt cozi imense de mașini, iar polițiștii de frontiera susțin ca aglomerația este generata de moldovenii care pleaca in vacanța sau revin la locurile de munca din Europa.

- Numarul refugiaților din Ucraina care au intrat in țara, in ultimele 24 de ore, prin vamile din județul Galați s-a dublat, depașind 1.100 de persoane, fața de peste 800, in zilele anterioare, sau 450 – 550 refugiați, in lunile precedente. In ultimele luni, numarul ucrainienilor care intrau zilnic in…

- Potrivit Poliției de Frontiera in punctele de trecere a frontierei fluxul de persoane a constituit 42 648 traversari, un numar mai mare fiind consemnat pe sensul de intrare in Republica Moldova – 22 123 traversari persoane. Mai multe traversari au fost ale cetațenilor straini – 22 394, iar traversarile…

- La aceasta ora, din cauza lipsei energiei electrice pe partea ucraineana, PTF Mirnoe-Tabaki și PTF Ceadir Lunga-Novie Traiani și-au sistat temporar activitatea. Poliția de Frontiera indeamna calatorii sa prezinte ințelegere și, din timp, sa opteze pentru punctele de trecere a frontierei din proximitate.…

- Cu referire la traversarea frontierei de catre cetațenii Ucrainei, Poliția de Frontiera menționeaza ca a fost consemnat un numar total de 10 995 treceri, dintre care 5 596 – pe sensul de intrare in Republica Moldova. Totodata, un numar de 1 379 au constituit trecerile minorilor ucraineni, transmite…