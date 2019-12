Mega-contractul Pentagonului cu Microsoft: Amazon il acuza pe Trump ca a facut presiuni

Stiri pe aceeasi tema

- Un responsabil american a declarat joi, sub rezerva anonimatului, ca secretarul american al Apararii Mark Esper intentioneaza sa trimita intre 5.000 si 7.000 de soldati suplimentari in Orientul Mijlociu pentru a contracara Iranul. Acest oficial nu a precizat unde ar putea fi desfasurate aceste…

- Miliardarul Michael Bloomberg, fost primar al New York-ului, a depus, joi, actele la Comisia Electorala Federala pentru a candida la presedintia Statelor Unite din partea Partidului Democrat, alaturandu-se unei lungi liste de candidati pentru nominalizarea din partea acestei formatiuni politice.…

- Presedintele american Donald Trump este asteptat sa anunte in aceasta saptamana ca intarzie cu alte sase luni decizia privind o eventuala impunere de taxe vamale pentru masinile importate din Uniunea Europeana, relateaza luni Politico, citand o persoana familiarizata cu dosarul, potrivit Reuters.…

- Sean Doolittle, component al echipei Washington Nationals, câstigatoarea din acest an a Major League Baseball, a anuntat ca nu va merge la Casa Alba alaturi de formatia sa, pentru a fi felicitat de presedintele Donald Trump, relateaza L’Equipe si Reuters.Doolittle este primul jucator…

- Președintele SUA, Donald Trump, ar fi cerut în mod explicit exluderea companiei Amazon din licitația Pentagonului pentru contractul The Joint Enterprise Defense Infrastructure, în valoare de 10 miliarde de dolari, conform carții „Holding The Line: Inside Trump’s Pentagon with…

- Donald Trump a decis: New York Times si Washington Post nu vor mai fi distribuite in fiecare dimineata la Casa Alba. "Nu ne-am reinnoit abonamentele", a declarat joi Stephanie Grisham, purtator de cuvant al presedintelui Donald Trump care ii ataca in mod constant pe jurnalisti, descrisi drept…

- SUA au inasprit vineri regimul de sanctiuni impus Cubei, tintind sectorul vital al turismului, prin restrangerea posibilitatii companiilor cubaneze de a inchiria avioane americane, informeaza AFP. Departamentul american al Comertului a anuntat ca va revoca licentele companiilor americane care…

- Administratia Trump a relansat spinoasa ancheta privind e-mailurile lui Hillary Clinton, care a afectat campania candidatei democrate la prezidentialele americane din 2016. Hillary Clinton a fost acuzata in acea perioada ca a folosit un server privat de mesagerie cand era secretar de stat…