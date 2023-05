Procuratura din Polonia urmarește mai mulți importatori și intermediari in legatura cu intrarea in țara a cerealelor ucrainene, scrie presa poloneza. Dosarul vizeaza zeci de companii și cateva mii de tone de produse aduse din Ucraina și vandute in Polonia, originea cerealelor și scopul operațiunilor comerciale fiind ascunse.

Cereale din Ucraina au intrat in Polonia fara sa fie testate, sub pretextul ca nu sunt destinate consumului. Insa aceste cereale „tehnice” ucrainene importate masiv in Polonia și care nu au fost supuse controalelor la frontiera, au fost vandute ca furaje sau pentru consum…