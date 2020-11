Stiri pe aceeasi tema

- Ziua de Black Friday 2020 organizata de eMAG vineri, 13 noiembrie, a batut toate recordurile și a evidențiat schimbarile in comportamentului clienților. eMAG a inregistrat, intr-o singura zi, 12,4 milioane de vizite, cu 1,6 milioane peste 2019, și produse comandate in valoare de 585,7 de milioane de…

- Presedintele Klaus Iohannis a sesizat luni Curtea Constitutionala cu o obiectie de neconstitutionalitate privind aprobarea ordonantei de urgenta a Guvernului 79/2020 care modifica si completeaza Legea educatiei nationale. Parlamentul a eliminat dispozitia potrivit careia mandatele rectorilor erau…

- Emisiunea Business & Living moderata deDiana Lupu, invitat Mihai Mihu. “Cu peste 20 de ani de experienta in online, fie ca vorbim de marketing online sau web development, am fost implicat in ceea ce inseamna a creste gradul de penetrare al Internetului in Romania. Zic asta, pentru ca in 2000, am fost…

- Numarul romanilor care continua sa se teama sa faca plați pe internet sau cu cardul continua sa fie mare, scrie jurnalistul Lucian Davidescu, intr-un nou articol din seria Școala de bani, susținut de BCR, dar avand conținut editorial independent. Ca sa nu ai surprize atunci cand platești cu cardul,…

- Fluxul informațional in raportarea datelor referitoare la infecția cu SARS CoV- 2 se modifica. Persoanele care au fost testate vor afla in timp real rezultatul testelor, iar deciziile emise de DSP vor fi transmise automat din sistemul informatic, nemaifiind necesara contactarea DSP-ului, relateaza…

- Consiliul Municipal al Elevilor București a realizat, in prima luna de la inceperea școlii, o serie de consultari printre elevii din liceele bucureștene, privind modul in care se desfașoara orele de curs, dar și modul in care se respecta condiții sanitare impuse de pandemia de COVID-19. Elevii…

- Termenul limita pentru inscriere este 11 octombrie.Dupa o lunga perioada in care au fost izolati in centrele de plasament si multi nu au reusit sa tina pasul cu scoala online, copiii din centrele de plasament au nevoie sa ramana conectati la educatie. Programul educational Ajungem MARI lanseaza un nou…

- Sistemul de taxare a unei calatorii pe CT BUS va fi modificat Sistemul ar urma sa fie implementat in aproximativ 6 luni de zile Vineri, 11 septembrie, a avut loc o conferinta de presa prilejuita de lansarea sistemului de e Ticketing ABT al CT BUS, la care este prezent si primarul municipiului Constanta,…