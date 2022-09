Stiri pe aceeasi tema

- Vicepreședintele Consiliului de Securitate al Federației Ruse a facut o noua declarație pe canalul sau de Telegram. Fostul președinte s-a referit, de aceasta data, la potențialele negocieri pe care ar trebui sa le poarte Ucraina cu Federația Rusa. Conform politicianului de la Kremlin: „Actuala poziție…

- Actuala poziție de negociere a Rusiei cu privire la Ucraina nu este altceva decat o "incalzire pentru copii" inainte de viitoarele cereri de capitulare totala a regimului de la Kiev, a declarat luni șeful adjunct al Consiliului de Securitate al Rusiei, Dmitri Medvedev. Fii la curent cu cele…

- Fostul presedinte si premier rus Dmitri Medvedev, in prezent vicepresedinte al Consiliului de Securitate al Federatiei Ruse, afirma duminica, intr-o postare pe Telegram, ca Germania se comporta ca un inamic al Rusiei in razboiul din Ucraina și tocmai de aceea n-ar trebui sa fie surprinsa de „micile…

- Dmitri Medvedev, un aliat important al lui Putin, spune ca Moscova nu isi va opri campania militara in Ucraina chiar daca Kievul ar renunta oficial la aspiratiile sale de a adera la NATO, transmite Reuters . In prezent vicepresedinte al Consiliului de Securitate al Rusiei, Medvedev a mai declarat intr-un…

- Ministerul Afacerilor Externe din Romania a reacționat dupa ce vicepreședintele Consiliului de Securitate al Federației Ruse, fostul președinte Dmitri Medvedev, a publicat pe contul sau de Telegram o harta care arata Ucraina dezmembrata și imparțita intre Rusia, Polonia, Ungaria și Romania. „Astfel…

- Ministerul Afacerilor Externe a reacționat, joi, dupa ce vicepreședintele Consiliului de Securitate al Federației Ruse, fostul președinte Dmitri Medvedev, a publicat pe contul sau de Telegram o harta care arata Ucraina dezmembrata și imparțita intre Rusia, Polonia, Ungaria și Romania. „Astfel de atitudini…

- Vicepresedintele Consiliului de Securitate al Federatiei Ruse, Dmitri Medvedev, a publicat pe contul sau de Telegram o harta cu teritoriul Ucrainei impartit de mai multe tari, printre care si Romania. Harta lui Medvedev arata ca Ucraina ar mai ramane doar cu teritoriile din jurul capitalei Kiev, in…

- Fostul presedinte al Federatiei Ruse, Dmitri Medvedev, care este in prezent vicepreședintele Consiliului de Securitate al Rusiei, a postat luni dimineata, pe Telegram, un mesaj in care spune relația dintre SUA și Rusia este la „zero Kelvin”, noteaza The Guardian . „In calitate de persoana care a avut…