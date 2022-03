Stiri pe aceeasi tema

- Daniil Medvedev (26 de ani, 1 ATP) a fost eliminat in „șaisprezecimile” Indian Wells, de Gael Monfils (35 de ani, 28 WTA), scor 6-4, 3-6, 1-6. Rusul va pierde poziția de lider mondial in fața lui Novak Djokovic (34 de ani). Daniil Medvedev nu a facut fața presiunii de la Indian Wells, prima competiție…

- Surpriza zilei vine de la Indian Wells, unde rusul Daniil Medvedev a fost invins in turul al treilea al turneului de categorie "Masters 1.000". Liderul mondial a pierdut impotriva francezului Gael Monfils.

- Rusul Daniil Medvedev și belarusa Arina Sabalenka și-au exprimat speranțe de pace și de incetare a conflictului din Ucraina, declarand ca au simțit la propriu condamnarea acestui conflict cand oficialii din tenis au eliminat orice mențiune la țarile lor de origine la turneul de la Indian Wells (California),…

- Daniil Medvedev (26 de ani) crede ca viitorul sportivilor ruși in circuit este unul incert. Liderul mondial a transmis un nou mesaj de pace. Daniil Medvedev e nerabdator sa joace primul meci din postura de lider al clasamentului ATP. Rusul va debuta in turul secund la Indian Wells, impotriva invingatorului…

- Surpriza inceputului de an in tenisul mondial a fost furnizata de Jiri Vesely. Aflat pe locul 123 ATP, cehul l-a invins in doua seturi pe Novak Djokovic in sferturi la ATP Dubai, iar sarbul va pierde prima poziție in ierarhia mondiala.

- Novak Djokovic vrea sa joace la Indian Wells. Liderul mondial incearca sa revina in competițiile ATP dupa scandalul ce s-a soldat cu expulzarea sa din Australia. Campionul sarb s-a inscris la turneul din Dubai, ce va avea loc intre 21-26 februarie. Novak Djokovic dorește sa participe și la competiția…

- Srdjan, tatal lui Novak Djokovici, a sarit in apararea fiul intr-un interviu acordat presei din capitala Serbiei, Belgrad.Novak Djokovic este nevaccinat și nu este lasat sa participe la Australian Open. Liderul 1 mondial a fost plasat intr-o camera de hotel, iar tatal sau a reacționat dur și a amenințat…

- Fericiți cei platiți degeaba de la buget. In afara funcționarilor absolut onorabili de prin instituțiile publice din Neamț, mai avem categoria angajaților de partid impuși pe diverse posturi bine platite și greu de controlat ca program de munca. Exemple garla, ca bani ai intotdeauna, daca ii prinzi…