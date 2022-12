Stiri pe aceeasi tema

- Vicepresedintele Consiliului de Securitate al Rusiei, Dmitri Medvedev, a afirmat, duminica, ca Rusia isi intensifica productia 'celor mai puternice mijloace de distrugere' pentru a contracara presupusa amenintare din partea Occidentului, transmit EFE si AFP, potrivit Agerpres. Fii la curent cu…

- Vicepresedintele Consiliului de Securitate al Rusiei, Dmitri Medvedev, a afirmat, duminica, ca Rusia isi intensifica productia „celor mai puternice mijloace de distrugere” pentru a contracara presupusa amenintare din partea Occidentului, transmit EFE si AFP.

- Vicepreședintele Consiliului de Securitate al Federației Ruse, Dmitri Medvedev, considera ca forțele de descurajare nucleara ale Rusiei au fost cele care au salvat țara de la distrugere. "Daca nu ar fi arsenalul nuclear strategic, am fi sfașiați. Este o țara uriașa, este bogata și toata lumea se…

- Vicepreședintele Consiliului de Securitate al Rusiei, Dmitri Medvedev, a replicat cu o amenințare dupa ce, prezent la reuniunea NATO de la București, ministrul de externe ucrainean Dmitro Kuleba a cerut din nou sisteme avansate de aparare antiaeriana, menționand printre altele și sistemul avansat Patriot,…

- Vicepreședintele Consiliului de Securitate al Rusiei, Dmitri Medvedev a dat un avertisment sumbru cu privire la invazia Ucrainei, spunand ca Rusia inca nu și-a „folosit intregul arsenal de arme”, scrie DailyStar . Totodata, Medvedev, a mai declarat ca Rusia iși propune sa creeze o noua ordine mondiala.…

- Dmitri Medvedev a avertizat ca Rusia ar putea folosi arme nucleare, in cazul in care va exista o amenințare existențiala la adresa ei. Vicepreședintele Consiliului de Securitate al Rusiei, Dmitri Medvedev, a comentat pe canalul sau de Telegram declarațiile din ultimele zile cu privire la riscul utilizarii…

- Vicepreședintele Consiliului de Securitate al Rusiei, Dmitri Medvedev, fost președinte al țarii, susține ca Kremlinul va folosi arma nucleara in cazul in care statul va fi atacat cu același tip de arma. „Rusia are dreptul sa foloseasca arme nucleare daca va fi necesar. In cazurile prestabilite. In stricta…

- Vicepreședintele Consiliului de Securitate al Rusiei, Dmitri Medvedev, este convins de necesitatea unor pseudo-referendumuri in parțile ocupate din Donbas și anexarea lor la Rusia, deoarece acest lucru le-ar permite invadatorilor sa vorbeasca despre un atac asupra Rusiei daca ostilitațile vor continua.…