Fostul presedinte rus, Dmitri Medvedev, si patriarhul Kiril, seful Bisericii Ortodoxe ruse, ambii aliati ai presedintelui Vladimir Putin, au facut apel, sambata, la unitate impotriva rebeliunii Wagner. Medvedev, vicepresedintele Consiliului rus de Securitate, i-a indemnat pe rusi sa se uneasca in jurul lui Vladimir Putin si a indemnat la unitate in jurul presedintelui rus. Si patriarhul Kiril a transmis un mesaj asemanator, spunand ca „orice tentativa de a semana discordie in tara este cea mai mare crima care nu poate gasi justificare", scrie Agerpres. „Fac apel la cei care au pus mana pe arme…