- Presedintele american Joe Biden indeamna luni Rusia si China sa ineapa negocieri cu privire la controlul armamentului nuclear, subliniind ca Moscova, mai ales, are datoria sa dea dovada de responsabilitate dupa ce a invadat Ucraina, si reitereaza ca administratia sa este pregatita "sa negocieze rapid"…

- Dmitri Medvedev, vicepresedintele Consiliului de Securitate al Rusiei, a publicat pe contul sau de Telegram o harta cu Ucraina impartita dupa razboi. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × …

- Dmitri Medvedev, fostul presedinte rus si actualul vicepresedinte al Consiliului de Securitate al Rusiei, a lansat o noua amenintare, pe care a publicat-o, joi, pe canalul sau de Telegram. Medvedev afirma ca europenii vor ingheta in casele lor, iar Ucraina poate sa dispara de pe harta lumii.

- Dmitri Medvedev, unul din principalii propagandiști ai lui Putin, considera ca este absurda ideea crearii unor tribunale pentru „investigarea acțiunilor Rusiei”, relateaza agentia rusa de presa TASS . Fostul președinte rus a declarat astazi, 6 iulie, ca numarul victimelor politicii SUA este comparabil…

- Dmitri Medvedev, fostul președinte de țara, și unul dintre cei mai apropiați ai lui Vladimir Putin, care este in prezent vicepreședinte al Consiliului de Securitate al Rusiei, a postat miercuri dimineața un nou mesaj in care sugereaza ca, in doi ani, Rusia va șterge de pe harta Ucraina, in urma razboiului.…

- Dmitri Medvedev, un aliat de lunga durata al lui Vladimir Putin, care este in prezent vicepreședinte al Consiliului de Securitate al Rusiei, a postat miercuri dimineața un nou mesaj in care sugereaza ca, in doi ani, Rusia va șterge de pe harta Ucraina, in urma razboiului. In mesajul publicat pe rețeaua…

- O noua lege discutata in parlamentul rus confera putere autoritaților ruse de a interveni pe piața economica pentru a prelua afacerile companiilor straine care decid sa-și incheie activitatea in Rusia in baza argumentului ca exista o amenințare pentru locurile de munca și pentru industrie, relateaza…

- Occidentalii nu pot lovi Rusia cu sanctiuni economice ”nebunesti” si, in acelasi timp, sa se asteapta ca Rusia sa garanteze aprovizionarea cu alimente, a declarat joi fostul presedinte Dmitri Medvedev, informeaza AFP cu referire la Agerpres.ro . De asemenea, in aceiași zi secretarul de stat american…