Misiune de salvare dupa ce o femeie de 80 de ani a cazut in fantana locuintei sale

In dupa amiaza zilei de 30 iunie 2022, Inspectoratul de Politie Judetean Olt a fost sesizat, prin apel 112, cu privire la faptul ca o femeie, in varsta de 80 de ani, ar fi cazut in fantana locuintei sale, din comuna Plesoiu, judetul Olt.… [citeste mai departe]