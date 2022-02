Stiri pe aceeasi tema

- Rusia nu mai are nevoie de relatii diplomatice cu Occidentul dupa ce acesta a impus sanctiuni impotriva Moscovei in urma declansarii "operatiunii militare" in Ucraina, a afirmat sambata fostul presedinte rus Dmitri Medvedev, in prezent vicepresedinte al Consiliului de Securitate al Federatiei Ruse,…

- Rusia nu mai are nevoie de relatii diplomatice cu Occidentul dupa ce acesta a impus sanctiuni impotriva Moscovei in urma declansarii "operatiunii militare" in Ucraina, a afirmat sambata fostul presedinte rus Dmitri Medvedev, in prezent vicepresedinte al Consiliului de

- Consiliul de securitate de la Kremlin a votat luni pentru recunoașterea independenței republicilor separatiste din Donbas, iar președintele Vladimir Putin a semnat decretele pentru independența republicilor separatiste Donețk și Lugansk. Occidentul a condamnat in unanimitate gestul Moscovei, iar Ucraina…

- Seful spionajului din Rusia, Serghei Narișkin, a declarat in cadrul Consiliului de Securitate de la Kremlin, ca sustine propunerea ca regiunile Donetk si Lugansk din Ucraina sa intre in componenta Federatiei Ruse.

- Criza provocata de consolidarea militara a Rusiei in apropierea frontierei cu Ucraina i-a servit Moscovei ca Occidentul sa-i asculte cererile in materie de securitate, dar ea nu are ca obiectiv ultim de a provoca o confruntare militara, a declarat miercuri fostul secretar general al Organizatiei…

- Statele Unite au solicitat organizarea, luni, a unei reuniuni publice a Consiliului de Securitate al Natiunilor Unite pentru a discuta "amenintarea la adresa pacii si securitatii internationale reprezentata de acumularea fortelor ruse la granita cu Ucraina", informeaza Reuters, care citeaza surse…

- Occidentul si Rusia sunt in impas dupa discutii de aproape patru ore purtate miercuri, la Bruxelles si inaintea celor de astazi, si ultimele, de la Viena. In timp Moscova refuza sa-si retraga trupele de la granita cu Ucraina, Occidentul respinge categoric cererile Moscovei de incetare a extinderii Aliantei…

- Kremlinul a anuntat luni ca are sens pentru Rusia sa poarte negocieri cu NATO pe tema garantiilor de securitate pe care le solicita din partea Occidentului, dincolo de negocierile bilaterale cu Statele Unite ale Americii, transmite Reuters. Rusia, care a iritat Occidentul prin comasarea de trupe la…