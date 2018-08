Stiri pe aceeasi tema

- SUA au cerut marti Moscovei sa se retraga din Abhazia si Osetia de Sud, cele doua regiuni separatiste georgiene a caror independenta a fost recunoscuta de Rusia in urma cu zece ani si unde mentine o puternica prezenta militara, relateaza AFP. "Aceste regiuni fac parte din Georgia. Nu fac parte din Rusia",…

- 'Vrem sa reamintim despre prima agresiune militara, din istoria europeana postbelica, a unei tari impotriva unui stat suveran si ocuparea teritoriului sau, care continua si astazi', a adaugat Czaputowicz. In acest context, el a evocat 'vizita istorica' la Tbilisi, in august 2008, a…

- Georgia va adera intr-o buna zi la cea mai mare alianta in domeniul securitatii, in pofida unor ambitii separatiste in aceasta fosta republica sovietica, a declarat joi secretarul general al NATO Jens Stoltenberg, relateaza The Associated Press, conform News.ro . ”Georgia va deveni un membru NATO”,…

- Statele Unite ale Americii (SUA) au condamnat miercuri eforturile Siriei de a recunoaste doua regiuni separatiste din Georgia, declarand ca sprijina pe deplin independenta Georgiei si reiterand apelul lor la retragerea trupelor ruse din zona, informeaza Reuters. "Statele Unite condamna…

- "Ministerul Afacerilor Externe condamna recunoasterea de catre Republica Araba Siriana, la 29 mai 2018, a independentei provinciilor georgiene Abhazia si Osetia de Sud. Ministerul Afacerilor Externe reitereaza cu acest prilej pozitia principiala a Romaniei privind sustinerea suveranitatii si integritatii…

- Siria a anuntat luni recunoasterea independentei regiunilor separatiste georgiene Abhazia si Osetia de Sud, recunoscute deja de Rusia in 2008, dupa conflictul de cinci zile cu Tbilisi, declarand ca va stabili relatii diplomatice la nivel de ambasade cu acestea. In replica, Georgia a anuntat ca va rupe…

- Statele Unite condamna ocuparea de catre Rusia a teritoriilor din Georgia. Declaratia a fost facuta de secretarul american de stat, Mike Pompeo, în cadrul unei conferinte de presa sustinuta în Washington în comun cu premierul de la Tbilisi, Ghiorghi Kvirikasvili. Oficialul american…