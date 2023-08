Medvedev: Rusia ar putea anexa regiunile separatiste ale Georgiei

Stiri pe aceeasi tema

- Fostul presedinte al Rusiei, Dmitrii Medvedev, care este acum vicepresedinte al Consiliului de Securitate al Rusiei, a declarat ca Rusia ar putea anexa Osetia de Sud si Abhazia, regiunile separatiste ale Georgiei, informeaza miercuri Reuters, citat de observatornews.ro .

- Vicepresedintele Consiliului de Securitate al Rusiei, Dmitri Medvedev, a declarat marti ca dusmanii Rusiei vor fi infranti in Ucraina asa cum au fost infranti in Georgia in urma cu 15 ani, relateaza EFE.Presedinte al Rusiei intre 2008 si 2012, Medvedev a ordonat la 8 august al aceluiasi an in care…

- Fostul presedinte rus Dmitri Medvedev a amenintat duminica cu un conflict nuclear, sustinand ca un succes al contraofensivei ucrainene ar obliga Rusia sa recurga la armamentul atomic, transmite Reuters, informeaza AGERPRES . Nu este prima data cand Medvedev, in prezent vicepresedinte al Consiliului…

