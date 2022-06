Stiri pe aceeasi tema

- Orice intruziune in peninsula Crimeea din partea unui stat membru NATO ar putea echivala cu o declaratie de razboi la adresa Rusiei, care ar putea conduce la al treilea razboi mondial" a declarat luni fostul presedinte rus Dmitri Medvedev, informeaza marti Reuters. "Pentru noi, Crimeea este o parte…

- Fostul secretar general al NATO, Anders Fogh Rasmussen, a criticat raspunsul Occidentului la razboiul declansat de președintele Rusiei, Vladimir Putin in Ucraina. „Nu am invatat lectiile istoriei”, a declarat Rasmussen, cu trimitere la invazia din 2014 a Rusiei in Crimeea. „De fapt, nu ar fi trebuit…

- Ieri dimineața s-a produs o explozie in orașul Melitopol, in apropierea complexului de apartamente unde locuiește șeful administrației pro-ruse Evgheni Balițky. Se pare ca a fost vorba de o mașina capcana, forțele de ocupație susțin ca atacul a fost organizat de partizani ucraineni. Kievul a confirmat…

- Aproximativ 70 persoane din capitala Crimeei, Simferopol, au sfidat avertismentele oficiale pentru a comemora victimele deportarii in masa a poporului tatar de catre Stalin in 1944. Alți 200 de tatari s-au adunat in orașul Oktyabrskoe din Crimeea, unde au rostit rugaciuni și au citit poezii.…

- Rusia pretinde ca discuțiile de pace cu Ucraina nu au progresat suficient pentru o intalnire a liderilor și ca poziția Moscovei cu privire la statutul Crimeei și Donbasului a ramas neschimbata. ”Proiectul de acord nu este gata pentru a fi supus unei intalniri la varf”, a declarat negociatorul-șef rus…