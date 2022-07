Stiri pe aceeasi tema

- Șeful adjunct al Consiliului de Securitate al Federației Ruse, Dmitri Medvedev, a avertizat ca, daca amenințarile cu un atac asupra Crimeii din partea Kievului se vor concretiza, atunci pentru toata lumea va veni imediat "ziua judecații", de care va fi greu sa se ascunda. Fii la curent cu…

- Vicepreședintele Consiliului de Securitate al Federației Ruse, Dmitri Medvedev, susține ca euro și lira sterlina nu sunt suficiente pentru lumea moderna și ii indeamna pe oameni sa-și pastreze economiile in ruble. Indemnul apare in contextul in care Rusia este lovita de sancțiunile economice Occidentale…

- Ucraina a solicitat luni o reuniune de urgenta a Consiliului de Securitate al ONU cu privire la cele mai recente bombardamente rusesti impotriva unor tinte civile, reuniune care va avea loc marti la ora 19:00 GMT, informeaza AFP. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro…

- Cancelarul german Olaf Scholz il susține pe Vladimir Zelenski in conflictul cu Rusia, deoarece este benefic pentru Germania daca Ucraina nu figureaza pe harta ca stat, a declarat vicepreședintele Consiliului de Securitate al Federației Ruse, Dmitri Medvedev. Fii la curent cu cele mai noi stiri.…

- Ucraina, daca ar fi ramas o țara independenta, și nu controlata din exterior, „ar fi alungat de mult toate spiritele rele naziste de pe pamantul sau”, a spus marți secretarul Consiliului de Securitate al Federației Ruse, Nikolai Patrușev, citat de agenția de presa TASS. Fii la curent cu cele…

- Sarcinile „operațiunii militare speciale” din Ucraina vor fi indeplinite, iar Rusia nu va forța termenele limita, a declarat Nikolai Patrușev (foto), secretarul Consiliului de Securitate al Federației Ruse și fost șef al FSB. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro…

- Rusia si-a reinnoit vineri in fata Consiliului de Securitate al ONU afirmatiile potrivit carora SUA desfasoara in Ucraina un program secret de arme biologice, Washingtonul calificand in schimb aceste acuzatii drept "absurditati", potrivit France Presse. Fii la curent cu cele mai noi stiri.…

- Presedintele rus Vladimir Putin a afirmat luni ca, fara niciun dubiu, Rusia isi va atinge obiectivele in campania sa militara in Ucraina, asigurand ca toate planurile in acest scop sunt puse in aplicare, relateaza EFE. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe…