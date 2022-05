Stiri pe aceeasi tema

- Occidentalii nu pot lovi Rusia cu sanctiuni economice "nebunesti" si, in acelasi timp, sa se asteapta ca Rusia sa garanteze aprovizionarea cu alimente, a declarat joi fostul presedinte Dmitri Medvedev, informeaza AFP. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook…

- Șeful programului spațial rus, Dmitri Rogozin, a declarat ca Moscova se va retrage de pe Stația Spațiala Internaționala, o decizie pe care a pus-o pe seama sancțiunilor impuse din cauza invaziei din Ucraina, potrivit Bloomberg.

- Intarirea Organizatiei Tratatului Atlanticului de Nord (NATO) la frontierele ruse "nu mai este o figura de stil", iar Moscova trebuie sa fie pregatita "pentru posibile actiuni agresive", a declarat marti vicepresedintele Consiliului de Securitate al Federatiei Ruse, Dmitri Medvedev, informeaza TASS…

- Banca daneza de investitii Saxo Bank a anuntat sambata ca a renuntat la clientii din Rusia si Belarus, ca raspuns la sanctiunile impuse acestor tari in urma invadarii Ucrainei de catre Rusia, transmite Reuters.

- Directorul agentiei spatiale a Rusiei, Roscosmos, Dmitri Rogozin, a declarat sambata ca reluarea legaturilor normale intre partenerii de la Statia Spatiala Internationala (SSI) si alte proiecte spatiale comune va fi posibila numai dupa ridicarea sanctiunilor occidentale impotriva Moscovei, transmite…

- Sancțiunile impuse Rusiei de catre Occident au aparut ca raspuns al invadarii Ucrainei de catre armata rusa. In ciuda numeroaselor dezavantaje pe care Rusia le suporta pe plan economic, Dmitri Medvedev, fostul presedinte al tarii si actual sef adjunct al Consiliului de Securitate din Rusia a facut niște…

- Sancțiunile impuse de Occident și „problemele de logistica” pot duce la o scadere anuala de 20-40% a importurilor de alcool in Rusia, potrivit mai multor reprezentanți ai sectorului, citați de Kommersant, cel mai mare ziar financiar rusesc.

- Ministerul rus de Finante a anuntat luni ca a aprobat o procedura temporara pentru achitarea datoriei in valuta, dar a avertizat ca aceste plati vor fi facute in ruble, daca sanctiunile impiedica bancile sa-si onoreze datoriile in moneda in care au fost emise, transmite Reuters.