Rusia nu vede niciun sens in mentinerea relatiilor diplomatice cu Polonia atata timp cat fortele antirusesti raman la putere, a scris, sambata, pe pagina sa de Twitter vicepresedintele Consiliului de Securitate al Rusiei, Dmitri Medvedev, informeaza agentia TASS. „Nu vad niciun sens in mentinerea relatiilor diplomatice cu Polonia. Acest stat nu trebuie sa existe pentru […]