- Fostul președinte rus Dmitri Medvedev a acuzat Occidentul ca joaca un „meci de șah cu moartea” in sprijinul acordat Ucrainei, relateaza The Guardian. Potrivit publicației britanice, intr-o postare pe Vkontake, cea mai mare rețea de socializare din Rusia, Medvedev, care in prezent ocupa funcția de vicepreședinte…

- Fostul președinte rus Dmitri Medvedev, in prezent vicepreședinte al Consiliului de securitate al Rusie, a acuzat țarile occidentale ca incearca sa profite de conflictul din Ucraina pentru a impinge Rusia catre „o noua runda de dezintegrare”, relateaza The Guardian . Intr-o postare pe Vkontake , cea…

- Seful adjunct al Consiliului Securitatii Rusiei, Dmitri Medvedev, unul dintre cei mai apropiati aliati ai presedintelui Vladimir Putin, acuza Ucraina și Occidentul ca vor sa genereze „un nou Cernobil” la Zaporojie. Oficialul rus susține ca ucrainenii sunt cei care bombardeaza centrala nucleara de…

- Seful adjunct al Consiliului Securitatii Rusiei, Dmitri Medvedev, unul dintre cei mai apropiati aliati ai presedintelui Vladimir Putin, a declarat luni ca Rusia isi va atinge obiectivele in conflictul din Ucraina in conditiile proprii, sustinand ca Occidentul ar avea un plan pe termen lung pentru…

- Puterea politica a președintelui rus „slabește”, iar lupta pentru puterea de la Kremlin post-Putin este in curs de desfașurare, remarca Timothy D. Snyder, istoric american specializat in istoria moderna a Europei Centrale și de Est. Intr-o serie de 28 postari pe twitter, autorul carții „Drumul spre…

- Maria Zaharova, purtatoarea de cuvant a Ministerului de Externe rus, spune ca SUA si aliatii lor sunt in pragul unei confruntari militare deschise cu Rusia si ca va fi „un conflict armat direct intre puteri nucleare”, a avertizat marti ,, citata de EFE.

- Fostul presedinte rus Dmitri Medvedev si-a exprimat marti, cu virulenta, ”ura” fata de ”degenrati” care vor ”moartea” Rusiei, declaratii care ilustreaza o escaladare a unor oficiali de la Moscova, in toiul Razboiului rus din Ucraina, relateaza AFP.