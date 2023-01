Stiri pe aceeasi tema

- Dmitri Medvedev a avertizat joi Occidentul cu privire la susținerea Ucrainei cu armament greu si sisteme ofensive, susținand ca infrangerea unei puteri nucleare precum țara sa intr-un razboi conventional ar putea provoca izbucnirea unui conflict nuclear.

- Vicepreședintele Consiliului de Securitate al Rusiei, Dmitri Medvedev a amenințat din nou cu razboiul nuclear pe pagina sa de Telegram , transmite The Guardian . ”Maine, la baza NATO de la Ramstein, marii lideri militari vor discuta despre noi tactici și strategii, precum și despre furnizarea de noi…

- Un expert de la Institutul Național pentru Studii Strategice (NISS) a declarat acum ca Ucraina ar putea lovi locațiile unde rușii stocheaza arme nucleare pe teritoriul ocupat al peninsulei Crimeea, relateaza Sky News. Serviciile de informații militare ucrainene au sugerat anterior ca Rusia deține depozite…

- Președintele Rusiei i-a spus cancelarului german, intr-o discuție telefonica pe care au avut-o vineri, ca refuza sa negocieze cu Ucraina incetarea razboiului, atata timp cat Occidentul ajuta ucrainenii cu armamanent. Vladimir Putin a vorbit vineri la telefon cu Olaf Scholz, cancelarul Germaniei, caruia…

- De la declansarea invaziei sale in Ucraina, la 24 februarie, Rusia a comis 46.432 de crime de razboi in teritoriile pe care le-a ocupat, crime ce au fost inregistrate ca atare de procurorii ucraineni, relateaza luni Ukrinform si EFE. Aceste crime sunt clasificate in mai multe categorii: incalcarea legilor…

- Seful paramilitare ruse Wagner, Evgheni Prigojin, a anunțat vineri, 11 noiembrie, ca organizatia va forma miliții și va construi fortificatii in doua regiuni din Rusia de la frontiera cu Ucraina, relateaza AFP. O fortificație de aproape doi kilometri a fost construita in afara orașului Hirske, ocupat…

- Fostul președinte rus Dmitri Medvedev, adjunctul șefului Consiliului de Securitate al Federației Ruse, declara ca țara sa va putea și va pune in aplicare articolul ce prevede utilizarea armelor nucleare, daca ii vor fi amenințate teritoriile, inclusiv cele „recent anexate”. „Toți vor ca Rusia sa piarda,…

- Berlinul, Baza Aeriana SUA de la Ramstein și Baza Aeriana Buchel ar fi fost țintele vizate, scrie revista germana Der Spiegel, care a avut acces la informații din cercurile de securitate. Potrivit site-ului de știri T-online , in conversațiile radio interceptate, comandanții ruși ar fi vorbit și de…