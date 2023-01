Stiri pe aceeasi tema

- Premierul spaniol Pedro Sanchez a pledat meircuri, in cadrul Forumului Economic Mondial de la Davos, pentru negocieri cu președintele rus Vladimir Putin pentru a se pune capat razboiului din Ucraina, informeaza joi dpa și indeamna ca acestea sa fie conduse de Franța și Germania.

- Premierul spaniol Pedro Sanchez s-a exprimat miercuri in favoarea unor negocieri cu presedintele rus Vladimir Putin pentru a se pune capat razboiului din Ucraina, in declaratii facute in marja Forumului Economic Mondial de la Davos, informeaza joi dpa, citat de Agerpres. Fii la curent cu cele…

- Fostul președintele al Rusiei, Dmitri Medvedev, a afirmat ca arsenalul nuclear al Rusiei si regulile stabilite de Moscova pentru utilizarea sa sunt singurii factori care impiedica Occidentul sa inceapa un razboi impotriva Rusiei, intr-un articol publicat duminica, informeaza Reuters , potrivit Agerpres…

- Rusia iși intensifica producția mijloacelor de distrugere pentru a putea contracara amenințarile statelor occidentale, spune vicepreședintele puternicului Consiliu de Securitate, Dmitri Medvedev, dupa ce Vladimir Putin a spus anterior ca se gandește sa ad

- Presedintele rus, Vladimir Putin, a afirmat ca, la un moment dat, probabil va fi necesara o solutie diplomatica pentru oprirea razboiului din Ucraina, dar a reluat amenintarile privind potentiala utilizare a armelor nucleare ca riposta la un atac si a criticat Franta si Germania.

- Presedintele rus Vladimir Putin a promis vineri ca orice tara care indrazneste sa atace Rusia cu arme nucleare va fi stearsa de pe fata pamantului, noteaza Reuters. Putin a declarat ca Rusia nu are mandat sa lanseze prima o lovitura nucleara preventiva, spre deosebire de Statele Unite, dar ca armele…

- Presedintele rus Vladimir Putin a declarat miercuri ca riscul unui razboi nuclear este in crestere pe fondul conflictului din Ucraina, dar a insistat ca Rusia nu a ”innebunit” si nu va folosi prima arma nucleara, recurgerea la aceasta de catre Moscova fiind posibila doar ca raspuns la un atac, si de…

- Noul ambasador al Ucrainei in Germania, Oleksii Makeiev, a avertizat ca amenintarea Rusiei cu folosirea armei nucleare in conflictul din Ucraina nu trebuie bagatelizata, transmite dpa. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro ×…